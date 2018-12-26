Son Dakika Haberleri: Sivas Baskın Süsü Vererek Şantaj Yapan Şüpheliler Yakalandı

Sivas Baskın Süsü Vererek Şantaj Yapan Şüpheliler Yakalandı

56 dakika önce

Sivas'ta, baskın süsü vererek korkuttukları yaşlılardan şantajla para alan 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta, baskın süsü vererek korkuttukları yaşlılardan şantajla para alan 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı.

Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden ve iki yaşlı, iddiaya göre polise müracaat ederek bazı kişilerin kendilerinden şantaj yoluyla para aldığını bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşlılarla yakınlık kuran ve Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun diyerek ikametlerine çağıran Ç.A. ve Y.A. adlı akraba iki kadını tespit etti. Şüphelilerin, yaşlı vatandaşlar evdeyken akrabalarını ikamete çağırdığı ve baskın süsü vererek mağdurları dövdürüp, tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı belirlendi. Polis, şüpheli kadınları ve onlarla birlikte hareket ettiği anlaşılan akrabaları C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:56 Kaynak: DHA

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