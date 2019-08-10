SİVAS Bayram tatiline gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 yaralı

Bayram tatiline gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 yaralıSİVAS'ta gurbetçilerin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bayram tatiline gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 yaralı

SİVAS'ta gurbetçilerin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 Sivas-Ankara karayolu üzerinde Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan Kurban Bayramı tatili için Sivas'a gelen Bedir Pektaş idaresindeki JV-182-S plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Pektaş ile birlikte araçta bulunan Fatma Pektaş, Tuğba Pektaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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