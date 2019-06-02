SİVAS Bayram tatiline giden doktor ve ailesi kazada yaralandı
1 saat önce
Bayram tatiline giden doktor ve ailesi kazada yaralandıSİVAS'ta bayram nedeniyle akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:27 Kaynak: DHA
Bayram tatiline giden doktor ve ailesi kazada yaralandı
SİVAS'ta bayram nedeniyle akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan
Karayolu Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. Ramazan Bayramı
nedeniyle Trabzon
'da Adıyaman
'a akraba ziyaretine giden Akçaabat
ilçesinde görevli ortopedi uzmanı olduğu öğrenilen doktor Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ünal ile birlikte eşi Yurdagül Günal (45) ve çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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