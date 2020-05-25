SİVAS Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

SİVAS Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı

Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadıSİVAS'ta, Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Orhan Yalçınkaya, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlama nedeni ile 4 günlüğüne ailesi ile birlikte çiftliğindeki ağaç evine yerleşti.

Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı

SİVAS'ta, Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Orhan Yalçınkaya, Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlama nedeni ile 4 günlüğüne ailesi ile birlikte çiftliğindeki ağaç evine yerleşti. Yalçınkaya, "Köpekler açlığa belirli süre dayanabilir ama susuz kalmazlar. Onların bakımını aksatmamak için bayramı kulübede geçiriyoruz" dedi.

Kent merkezi yakınlarındaki Çelebiler köyü mevkisindeki çiftliğinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, bayramda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını hayvanlarıyla birlikte geçiriyor. Kısıtlama kararından önce köpeklerinin bulunduğu çiftliğe ailesi ile birlikte giden Yalçınkaya, sadece piknik amaçlı kullandığı ağaç evine yerleşti. Ailesi ile birlikte bayramı burada geçiren Yalçınkaya, çiftlikte bulunan köpeklerini yalnız bırakmadı.

Ramazan Bayramı döneminde 4 günlük sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı köpeklerin bakımlarının aksamaması için bu kararı aldığını belirten Yalçınkaya, "Köpeklerimin günlük bakımlarını yapmak için kendimi burada karantinaya aldım. Burada şu an köpeklerimin bakımlarını yapıyorum. İki gündür buradayız. İki gün daha kalacağız. Normal doğal bir dağ- evinde tatil yapıyor gibiyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Doğal bir ortamdayız. Hava soğuk soba falan yakıyoruz. Böyle idare ediyoruz. Sonuçta köpeklerimizle birlikte olduğumuz için mutluyuz. Amacımız onların bakımları yerinde olsun, gerisi önemli değil. Onlar 4 gün boyunca susuz veya yemeksiz kalırlarsa o zaman sıkıntıya gireceklerdi. Çünkü köpekler açlığa ve susuzluğu çok fazla dayanamazlar. Açlığa belki bir kaç gün dayanabilirler ama susuz kalmamaları gerekiyor. Herhangi birinin suyu veya yemeği dökülse sıkıntıya gireceğini düşündüğüm için burada kalmayı tercih ettim" dedi.

'YAVRULAMA DÖNEMİNDE ÖZEL BESLENMELİLER'

Kangal köpeklerinin yavrulama döneminde olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Şu an burada 19 köpeğim var. Zaten doğum dönemi başlıyor. Geçen ay ve ondan önceki ay eşleşme dönemleriydi. Şu an önümüzdeki hafta itibariyle yavrulama dönemi başlayacak. Bu süreçte de onların bakımlarının eksik kalmaması için ben kendim burada kalmayı tercih ettim ve onların bakımlarını yapıyorum. Köpeklere her dönem dikkat etmek gerekir. Yavrulama döneminde kendinden hariç karnında 5-6 tane daha canlı taşıdığı için bunların daha özel beslenmesi gerekiyor ki yavruları da daha sağlıklı olsun. Bu dönem özel bir dönemdir. Yavrularımız da 40-45 günlük olana kadar anne sütü ile besleniyorlar. Ama biz 20-25 gün olduğu zaman dışarıdan takviye besinlerle onları destekliyoruz. Bu şekilde onların zayıflamamalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

SİVAS Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı

Ramazan Bayramı, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 10:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

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