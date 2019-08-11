Son Dakika Haberleri: SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET
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SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

1 saat önce

Sivas'ta, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent mezarlığına kabir ziyaretine gidenler, şehitlikleri de unutmadı.

SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET, System.String[]
Sivas'ta, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent mezarlığına kabir ziyaretine gidenler, şehitlikleri de unutmadı. Kent merkezinde vatandaşlar, kurban kesimlerini tamamlanmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yolunu tuttu. Aileler, ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan polis ve garnizon şehitliği de ziyaretçilerin akınana uğradı. Kendi yakınları için mezarlığa gelenler, şehitliklere de uğrayarak dua etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:04 Kaynak: DHA
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