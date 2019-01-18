Sivas Beldedeki 3 Diyaliz Hastası İçin Ekipler Seferber Oldu

Beldedeki 3 diyaliz hastası için ekipler seferber olduSivas'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 3 diyaliz hastası, 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beldedeki 3 diyaliz hastası için ekipler seferber oldu



Sivas'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beldede mahsur kalan 3 diyaliz hastası, 5 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde üç diyaliz hastası, yolların kardan kapanmasından dolayı hastaneye gidemedi. Diyaliz hastaları Safiye Kondu, Şerife Ayazma ve Fadime Kırışkuzu'nun yakınları 112 Acil ihbar hattını arayarak ekiplerden yardım istedi.



İhbarın ardından hastaları almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kapalı belde yolunda normal ambulans ilerlemeyince bölgeye snowtrack adı verilen paletli ve kar bıçaklı ambulansla sevk edildi. Bölgede elektrik tellerinin kopmasından dolayı beldeye ilerlemekte güçlük çeken ekipler, arazi yolundan hastalara ulaştı. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından diyaliz hastaları, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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