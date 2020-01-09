Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti - Son Dakika
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti

6 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un formasını hediye etti.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, Bakan Albayrak'a Sivasspor forması hediye etti, System.String[]

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un formasını hediye etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Albayrak, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i de makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin, Bakan Albayrak'a Süper Lig'de lider konumda olan Demir Grup Sivasspor'un 58 numaralı ve üzerinde Berat Albayrak yazan formasını takdim etti.

Hediye için teşekkür eden Albayrak, "Ne kadar çok Anadolu'dan şampiyon çıkarsa, biz daha çok mutlu oluruz." dedi.

Bilgin ise Sivasspor'un şampiyon olmasını çok arzuladıklarını dile getirerek, "Şampiyon takımın formasını size hediye etmek istedik. İnşallah bu yıl şampiyon biz oluruz." diye konuştu.

Bakan Berat Albayrak, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'yu da parti binasında ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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