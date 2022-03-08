Sivas Belediye Başkanı Bilgin, belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu

08.03.2022 13:09
Sivas Belediye Başkanı Bilgin, belediyenin kadın çalışanlarıyla buluştu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Bilgin, kadının elinin değdiği her yerde nezaket ve zarafet olduğunu belirtti.

Belediye olarak bir aile olduklarını aktaran Bilgin, "Sizler de ailemizin en nadide ekibisiniz. Sizler ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı, vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirirken diğer yandan da kara sevdamız olan memleketimiz Sivas'a hizmet ediyorsunuz. Belediyecilik anlayışımızın temelinde mutlu bir Sivas, mutlu bir aile, mutlu bir kadın, mutlu bir çocuk, mutlu bir genç var." ifadelerini kullandı.

Kadının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti.

"Toplumsal olarak farklı sıkıntıları yaşadığımız şu dönemde kadınımızı güçlü kılacak, ayağı yere sağlam basacak şekilde yaşaması için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik faaliyetlere eskiye nazaran daha yoğun şekilde katılmayı arzu ettikleri ve katılmaya başladıkları bir süreçten geçmekteyiz. Kadın hakları mücadelesinin, bizim ve tarihimizin tecrübelerinden edineceği çok fazla ders bulunmaktadır. Ailenin huzuru, gelecek nesillerin emniyet içinde yaşaması, toplumun refah ve mutluluğu, kadınların üstlendiği yükün hafifletilmesi, paylaşılması ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın haklarına saygı duyulmasına bağlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Program sonunda Bilgin, kadın çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

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Kaynak: AA

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