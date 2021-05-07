Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz

07.05.2021 23:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz İftarını 2 bin 200 rakımlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikle yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçikleri görüştürdü Sivas Belediye Başkanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz

İftarını 2 bin 200 rakımlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığında Mehmetçikle yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçikleri görüştürdü

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin iftarını İmranlı ilçesinde 2200 rakımlı Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığında vatan savunmasındaki Mehmetçikle birlikte yaptı. Askerlere sürpriz yapan Başkan Bilgin iftar sofrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Mehmetçikle görüştürdü

İftar öncesi Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğluyla birlikte askerlerle bir araya gelen Başkan Bilgin Mehmetçikle sohbet ederek vatan savunmasındaki tüm kahraman asker ve güvenlik güçlerimize kolaylık ve başarılar diledi.

Ardından İftar sofrasına geçen Başkan Bilgin askerlere sürpriz yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Başkan Bilgin "İmranlı Bardaklı Jandarma Karakol Komutanlığımızda Jandarma Alay Komutanımızla birlikte askerlerimizin sofralarına konuk olduk. Burada vatan savunmasını yapan Mehmetçiklerimizin selamını ve saygılarını sizlere iletmek istedim. Şu anda sizi dinliyorlar dedi

Mehmetçiğin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçiğe seslenerek "Ben öncelikle Komutanlarımızın ve kahraman Mehmetçiğimizin ramazanlarını tebrik ediyorum. Yaklaşmakta olan kadir gecelerini kutluyorum. Karakoldaki tüm personelimize er- erbaş ve komutanlarımıza yanımda olan arkadaşlarımla beraber bende şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Şimdiden önümüzdeki ramazan bayramlarını da tebrik ediyor kahramanlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum. Tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum" dedi

Karakolda görevli askerin jandarma aracından ezanı okumasıyla birlikte askerlerin yemek duası edildi, oruçlar suyla açıldı.

Başkan Bilgin karakolda nöbet tutan bir askeri de ailesiyle telefonla görüntülü arayarak görüştürdü. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden baba Başkan Bilgine de bu sürprizi için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 bin 200 rakımda Mehmetçiğe sürpriz - Son Dakika


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