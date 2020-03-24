Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı 'görüntülü konuşma' uygulaması - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması

6 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında randevu talebinde bulunan vatandaşlarla görüntülü konuşma uygulamasını hayata geçirecek.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında randevu talebinde bulunan vatandaşlarla görüntülü konuşma uygulamasını hayata geçirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı sosyal mesafeyi korumak ve evde kalmanın büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu süreçte de Bilgin'in kendisinden randevu talebinde bulunan hemşehrileriyle görüntülü konuşma uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Bilgin, kamu kurumları başta olmak üzere şehir genelindeki tüm bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ve işlemlerini online ortama taşıyan Sivas Belediyesinin, koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha eklediğini aktardı.

Sosyal mesafenin korunması gereken bu süreçte, vatandaşlarla olan iletişimin kopmaması adına randevu talebinde bulunan hemşehrileriyle görüntülü konuşma uygulamasını başlatacağını belirten Bilgin, bu kapsamda vatandaşların 444 58 44 numaralı çağrı merkezinden randevu talebinde bulunabileceklerini aktardı.

Belirli zamanlarda sosyal platformlardan canlı yayın yaparak hemşehrileriyle sohbet etme fırsatı bulacağını da ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı için 7-24 esasına dayalı olarak çalışıyoruz. Bu günlerde en önemli tedbir evde kalmaktır. Süreç boyunca sizlerle olan muhabbet ve iletişimimizi kesmemek adına teknolojik imkanlardan faydalanacağız. Gerek görüntülü gerekse sosyal medya üzerinden görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Evde kal Sivas, evde kal Türkiye."

Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:40 Kaynak: AA

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