Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den ramazan ayı mesajı - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayını buruk karşıladıklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içerisinde bulunduran mukaddes bir aydır. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının arttığı bu mübarek ayda, kötülükler ve kötü alışkanlıklar da azalır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken koronavirüs önlemlerini ve kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ramazan vesilesiyle kısa süre içerisinde salgın hastalıktan tüm milletimizin ve tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyor, tekrar yan yana, el ele, omuz omuza, birbirimize sımsıkı sarılarak dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşacağımız nice bayramlara, ramazanlara kavuşmayı Rabbim'den niyaz ediyorum."