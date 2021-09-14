Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika

Sivas'ta, esnaf ve sanatkarlar ile meslek odaları temsilcileri, Ahilik Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Bilgin, Ahilik Haftasını kutlayarak, "Bir şehrin temelini esnaf oluşturur. Esnafının güçlü olduğu, esnafıyla toplumun kaynaşmasını sağlayan şehirler huzurlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Esnaf teşkilatlarıyla şehre değer katacak, kenti ileriye götürecek, esnafın da kendini huzurlu ve mutlu hissedeceği bir şehir oluşturmak istediklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Son iki yılda mücadele ettiğimiz Kovid-19 salgını da gösteriyor ki bu noktada özellikle küçük esnafın güçlü olması, sahada desteklenmesi oldukça önemli. İnşallah bundan sonra da bu zor günleri geride bıraktığımız şu günlerde dün olduğu gibi bugün de yarın da hep birlikte esnafımızın yanında olmaya esnaf teşkilatlarımızla birlikte esnaflarımıza maddi ve manevi destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki şehrin orta direği feraset sahibi esnafı ne kadar güçlü olursa ne kadar huzurlu olursa şehir o kadar güçlü ve huzurlu olur. Tüm teşkilatımızın Ahilik Haftası'nı tebrik ediyorum."

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile esnaf teşkilatının yüzyıllardır var olan bir teşkilat olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle bu yıl Ahilik Haftası programında kısıtlama yaptıklarını aktaran Köksal, esnafa katkılarından dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Bilgin, yılın kalfası seçilen Muhammet Soyuyüce'ye, SESOB Başkanı Beşir Köksal ise yılın çırağı Mehmet Yazgan'a cübbelerini giydirdi.

Heyette Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Yüksel Aksoy ve Ticaret İl Müdürü Selim Baş da yer aldı.