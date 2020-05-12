Sivas Belediye Başkanı Bilgin fedakar hemşireleri unutmadı - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hemşireler Günü dolayısıyla hemşireleri ziyaret ederek gül hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Medicana Hastanesini ziyaret eden Bilgin, görevi başındaki hemşirelerin günlerini kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirten Bilgin, "Koronavirüs sürecinde hem devlet olarak hem millet olarak ne kadar doğru işler yaptığımızı dünyaya göstermiş olduk. Burada en büyük misyonu da sağlık çalışanlarımız üstlendi. Fedakarca çalışma yaparak bizleri bu günlere taşımanın haklı gururunu yaşıyorsunuz, hepinize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hemşireler Günü'nü tebrik eden Başkan Bilgin, "Hemşireler Gününüzü kutluyorum. İnşallah bir daha ki hemşireler gününü tıp bayramını sağlıklı günlerde kutlarız." açıklamasında bulundu.