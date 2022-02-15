Sivas Belediye Başkanı Bilgin, gıda ürünlerindeki KDV indirimini denetledi - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının market fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmadığını alışveriş yaparak kontrol etti.

Bilgin, zabıta ekipleriyle Emek Mahallesi Buhara Caddesi'nde bazı marketlerde KDV denetimi yaptı.

Market arabasına koyduğu gıdaları kasadan geçiren Bilgin, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının fiyatlara yansıyıp yansımadığını denetledi.

Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren kararı uygulayan esnafa teşekkür ederek, "Enflasyonla mücadele ve halkımızı artan fiyatlara ezdirmeme noktasında hükümetimiz birçok tedbiri hızlıca uygulamaya koyuyor. Bunlardan birisi de KDV uygulaması oldu." dedi.

Bu noktada hükümetin desteğinin devam edeceğini vurgulayan Bilgin, "Hükümetimizin hayat pahalılığıyla mücadele noktasında topladığı vergilerde yüzde 7'lik bir fedakarlık yaparak hayata geçirdiği KDV indirimini uygulayan Sivaslı esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını başladığında "birlikte başaracağız" sloganını sık sık kullandıklarını anımsatan Bilgin, "İnşallah birlikte bu zor süreci de devlet-millet kaynaşmasıyla atlatacağız." diye konuştu.