Sivas Belediye Başkanı Bilgin, İl Genel Meclisi'ne konuk oldu - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclisi toplantısına konuk olarak katıldı.

İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, meclisin aralık ayı toplantısı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis toplantısına konuk olarak katılan Başkan Bilgin, belediye hizmetleriyle ilgili sunum yaptı.

Kentte önemli çalışmalar yaptıklarını ve Sivas'ı bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak istediklerini belirten Bilgin, "Ortak istişareye önem veriyoruz. Şehrin dinamikleri ile her zaman bir araya gelerek, Sivas'ın bugününü ve yarınını düşünüyoruz. Belediyemiz bugüne kadar onlarca projeyi hayata geçirmiş bulunuyor. Yaptığımız ve planladığımız projelerimiz de gelişen ve büyüyen Sivas'a daha çok değer katacak." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ise Bilgin ve ekibine şehre yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Belediyemiz yerelde, İl Özel İdaremiz de kırsalda vatandaşa en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde." açıklamasında bulundu.

İl Genel Meclisi, 5 gün sürecek aralık ayı toplantılarında İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacak. 10 Aralık'ta tamamlanacak toplantılar dilek ve temenniler ile son bulacak.