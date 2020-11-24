Sivas Belediye Başkanı Bilgin öğretmenleri makamında kabul etti - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Fizik Öğretmeni Yıldız Kiriş, Bilgin'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bilgin, öğretmenler gününü kutladı.

Eğitimin sadece bir müdürlüğe bırakılacak kadar dar bir alan olmadığını belirten Bilgin, "Toplumun tüm kesimleri, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri bu noktada elini değil tüm vücudunu taşın altına koymalı. Biz de bu noktada gerek öğrencilerimizin gerekse öğretmenlerimizin daha altyapısı gelişmiş eğitim yuvalarında eğitim vermesi noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz eğitim camiasının emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım ise okullara yaptığı katkılar ve çevre düzenlemelerinden dolayı Bilgin'e teşekkür ederek, "Çok sayıda tablet dağıtımı yaparak eğitime destek verdiniz. Gönül belediyeciliği bu olsa gerek, şehri imar ederken gönülleri de imar ediyorsunuz." açıklamasında bulundu.