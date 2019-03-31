Son Dakika Haberleri: Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Oldu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Oldu

2 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olduSİVAS - Sivas Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Hilmi Bilgin oldu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin oldu

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Hilmi Bilgin oldu.
Sivas'ta Mahalle İdareler Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Belediye Başkanı Hilmi Bilgin oldu. Sandıkların kapanıp oy sayım işlemine başlanılmasıyla AK Parti'nin adayı Bilgin yeni Belediye Başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla Sivas'ta AK Partililer, AK Parti il binasına ve Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Türk bayraklarıyla seçim sonuçlarını kutlayan partililer yeni belediye başkanı Hilmi Bilgin'e yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlara hitaben konuşan Bilgin,"Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivas Belediye Başkan adayı olarak 1 Aralık'ta Sivas'a geldim ve o günden bugüne kadar 120 gün boyunca Sivas'ı daha nasıl ileriye götürüp, geliştiririz, milletimizle gönül bağını nasıl geliştiririz, bunun mücadelesini verdik. Bu süreçte dua ve desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Seçim döneminde sadece yaptıklarımızı anlattık. 16 yıl boyunca bu ülkeye, bu şehre, bu millete kazandırdığımız eserleri anlattık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca yapacağımız hizmetleri paylaştık. Sivaslılara güvendik ve inandık. Sivaslılar şaşmaz terazisiyle bir kez daha bizi yanıltmadı." dedi.
Sivas'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na üye partiler ezici bir üstünlük elde etti. İttifak içerisinde ise bazı belediyeler AK Parti'den MHP'ye geçti. AK Parti, Merkez ilçe, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Suşehri, Altınyayla ve Akıncılar ilçelerinde kazandı. MHP ise Gölova, Gürün, Ulaş, Koyulhisar, Hafik, Zara ve Doğanşar ilçelerinde kazandı. Kangal ilçesinde kazanan parti ise BBP oldu. Divriği ve İmranlı ilçelerinde kazanan parti CHP oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, AK Parti, Hilmi Bilgin, Sivas, Politika
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