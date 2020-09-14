Sivas Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sivas Belediyesi kentteki asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce açılışı yapılan Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bağlantı yolları, otopark ve çevre düzenlemesiyle asfalt serim işleri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 750 metrekare alana 12 bin ton asfalt dökümü yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını aktaran Bilgin, "Şehrimize kazandırılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin sorunlarının çözülmesi noktasında ortak payda da buluşuyoruz o da şehrimize hizmet hemşerilerimize hizmet." ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı projeler yaparak ortak akılla Sivas'ı kalkındırmak, daha kaliteli daha güzel yaşanabilir bir şehir oluşturmak için emek verdiklerini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin bu konuda bize ihtiyacı vardı, hemen taşın altına elimizi koyduk. Üstümüze düşen ne varsa da yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Hastanemizin bağlantı yolları, çevre düzenlemesi ve özellikle otopark alanın yenilenmesi gerekiyordu. Asfalt serim işlerine hızlı bir şekilde başladık. En kısa sürede de tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız."