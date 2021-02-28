Sivas Belediyesi "Çöpçüler Kralı" filminin müziği ile temizlik klibi hazırladı - Son Dakika

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Sivas Belediyesinin, merhum sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı "Çöpçüler Kralı" filminin müziğini kullanarak hazırlayıp sosyal medyada paylaştığı klip, büyük beğeni topladı.

Belediyenin "İşimizi seviyoruz" sloganıyla paylaştığı klipte, şehrin farklı noktalarında yapılan temizliğin görüntülerine yer verildi.

Klipte, kentte 300 personel ve 59 araç ile temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bazı temizlik personellerinin "Daha temiz Sivas için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz", "En güzel temizlik kirletmemektir" ifadelerini kullandığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.