Sivas Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencilerine nakdi yardımda bulunacak - Son Dakika

Sivas Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahibi aileler ve üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla nakdi destekte bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında düzenlediği toplantıda, kampanya kapsamında 2022 yılının ocak, şubat ve mart aylarında ihtiyaç sahibi aileler ile kirada oturan üniversite öğrencileri için 300'er lira taksitle, 900 lira nakdi yardımı yapılacağını belirtti.

"Veren elin, alan eli görmediği" bir anlayışla sosyal destek projelerine devam ettiklerini aktaran Bilgin, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Hayat Ağacı Derneğimiz işbirliğinde aylık ortalama bin 200 ailemize gıda yardımı, günlük ortalama 4 bin 800 aileye ekmek yardımı, bin 500 aileye yakacak yardımı, 2 bin 457 aileye kıyafet yardımı, 158 vatandaşımıza da otobüs bileti yardımı yaptık." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda ihtiyaç sahibi ailelere 900 lira nakit destekte bulunacaklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"İnternet sitemiz üzerinden müracaatları başlatıyoruz. Bir haftalık müracaatlar tamamlandıktan sonra aralık ayı içerisinde değerlendirmeleri hızla yapıp ocak, şubat ve mart aylarında yardımı hemşerilerimize ulaştırmış olacağız. Hanenin toplam geliri 3 bin 500 lirayı aşmamalıdır. Üzerine kayıtlı 2005 model ve üzeri araç olmamalıdır. Üzerlerine kayıtlı ikinci bir ev veya arsa olmamalıdır. Bir ev var ancak geliri 3 bin 500 lirayı geçmiyorsa sosyal yardımdan faydalanabilecekler. Vergi mükellefi olmamaları ve Sivas merkezde ikamet etmesi gerekmektedir. Ayrıca bize bildirdiği hesap numarasının da kişinin kendisine ait olması gerekmektedir. Belediyemiz internet sitesine girdikleri takdirde ilk başta ekrana düşecek ve bu şartları taşıyanlar müracaat edecekler."

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak yardım hakkında da bilgi veren Bilgin, "En az 3 öğrenci ikamet eden öğrenci evlerine Sivas merkezde ikamet etmeleri şartı ve örgün eğitime devam ediyor olmaları şartıyla, öğrenci belgeleri, ikamet belgeleri gibi istenen bilgileri sisteme yükledikleri takdirde ocak, şubat ve mart aylarında 300'er lira yakacak yardımında bulunacağız." açıklamasını yaptı.