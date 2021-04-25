SİVAS BELEDİYESİ, KISITLAMAYI BAHAR TEMİZLİĞİ FIRSATINA DÖNÜŞTÜRDÜ - Son Dakika

SİVAS Belediyesi tarafından kısıtlama nedeniyle yoğunluğun azalması fırsata dönüştürülerek, kent genelinde cadde ve sokaklarda bahar temizliği harekatı başlatıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "300 personelimiz ve 55 aracımızla birlikte 65 mahallemizi sokak sokak, cadde cadde temizliyoruz" dedi.

Sivas Belediyesi, havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte kentte bahar temizliği çalışması başlattı. Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı olarak iki ayrı noktada belediye tarafından başlatılan bahar temizliğine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Özbelsan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Kuzu ve başkan yardımcıları katıldı. Hafta sonu kısıtlamasının yoğunluğu azaltacağı düşünülerek 300 personel ve 55 araç eşliğinde kentte bulunan 65 mahallede temizlik çalışması yapılacak.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "300 personelimiz ve 55 aracımızla birlikte 65 mahallemizi sokak sokak, cadde cadde temizliyoruz. Bugün kış mevsiminin bitmesi ve baharın gelmesiyle birlikte köşe bucak her caddemizi ve sokağımızı temizlemek adına bahar temizliği kampanyası başlattık. Fatih Mahallesi'nden başlatacağımız çalışmayla sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek şehrimizi tertemiz yapıyoruz. Sivas dendiği zaman tertemiz bir şehir akla geliyor. Tüm ekip olarak sahada çalışıyoruz. Bu konuda jet çöp diye yeni bir uygulama başlattık ve aracımızı da aldık. Jet çöp adı altında hizmete girecek aracımızla birlikte Atatürk, İstasyon, Hikmet Işık Caddesi gibi çarşı esnafının yoğun olduğu bölgelerde caddeye çöp bırakılmasından ortaya çıkan kötü görüntüyü engellemek adına farklı bir çalışma yapacağız" dedi.

Sivas halkından çevre konusunda duyarlılık beklediklerini ifade eden Bilgin "Biz Sivas Belediyesi olarak çalışıyoruz ama şunu da söylemek isterim ki, en güzel temizlik kirletmemektir. Bu nokta da hemşerilerimizden daha bilinçli olmaları istiyoruz. Onlar şehrin temizliğine duyarlı oldukları zaman bu şehrin daha güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu.