Sivas Belediyesi mesire alanlarında kamu malına zarar veren kişileri kınadı - Son Dakika
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Sivas Belediyesi mesire alanlarında kamu malına zarar veren kişileri kınadı

20.04.2022 12:21
Sivas Belediyesi mesire alanlarında kamu malına zarar veren kişileri kınadı

Sivas Belediyesi mesire alanlarındaki kamu malına zarar veren kişileri sosyal medyadan kınadı.

Sivas Belediyesi mesire alanlarındaki kamu malına zarar veren kişileri sosyal medyadan kınadı.

Belediyenin sosyal medya hesabında "İçimizi sızlatan görüntüler" başlığıyla yer alan paylaşımda, mesire alanlarında zarar gören, kameriyeler, ağaçlar ve yeşil alanların fotoğrafları kullanıldı.

Paylaşımda, "Kamu malına zarar vererek mesire alanlarımızı tahrip eden, güzelliklerimizi yok etmeye çalışan zihniyeti esefle kınıyoruz. Ortak yaşam alanlarımıza el birliğiyle sahip çıkalım. Bu şehir hepimizin." ifadeleri kullanıldı.

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Sivas Belediyesi, Medya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi mesire alanlarında kamu malına zarar veren kişileri kınadı - Son Dakika


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