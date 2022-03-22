Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip - Son Dakika
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Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip

22.03.2022 19:51

Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klipSİVAS Sivas Belediyesi tarafından Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan anlamlı klip beğenildi.

Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip

SİVAS Sivas Belediyesi tarafından Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan anlamlı klip beğenildi.

Sivas Belediyesi 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla video klip hazırladı. Hazırlanan anlamlı video klipte nehirler, göller, şelaleler gibi çeşitli su kaynaklarının görsellerinin yanı sıra minik öğrencilerin verdiği mesajlarda yer aldı. Tarım alanında hizmet veren çiftçilerde su günü nedeniyle anlamlı mesajlar vererek günün önemine değindi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de video klipte yer aldı. Başkan Bilgin'in klipte yer alan konuşmasında, "Su kaynaklarımız sınırsız değildir. Suyumuzu dikkatli kullanalım, israf etmeyelim" ifadeleri yer aldı. Video klip izleyiciler tarafından da oldukça beğenildi.

Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip
Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip
Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi'nden Dünya Su Günü için anlamlı klip - Son Dakika


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