Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı - Son Dakika

Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı

30.11.2020 11:58
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı, System.String[]

SİVAS Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılı kış dönemi ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımda bulunulacak.

SİVAS Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından 2021 yılı kış dönemi ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımda bulunulacak.

Dar gelirliler ve ihtiyaç sahipleri için Sivas Belediyesi yakacak yardımı yapacak. 2021 yıl için kriterlere uygun olan ailelere 500 lira nakdi yardım aktarılacak. Yardım almak için başvurular 11 Aralık'a kadar devam edecek.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kış dönemi için yardıma muhtaç ailelere destek olacaklarını belirterek, "Tüm dünya olarak ve ülke zor bir süreçten geçiyoruz. Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte hepimiz Sivas Belediyesi olarak tüm hemşerilerimizi, esnafımızı ve dar gelirli vatandaşlarımızı bu zor süreçte yalnız bırakmamak adına sosyal belediyecilik gereği birçok yardımda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Malum şehrimiz kış memleketi ve çok soğuk bir süreç geçiyor. Bizler de yakacak ve sair yardımı olarak dar gelirli ailelerimize aylık 500 lira nakdi yardımda bulunacağız. Bunun müracaatını ise yarın başlatacağız. 1-11 Aralık arasındaki müracaatlarla birlikte komisyonumuzun belirlediği kriterlere uyanlara yardımda bulunacağız. Bir sayı belirlemedik. Kriterlere uyan herkes yardımdan faydalanacak. Bu şehirde hiç kimse ben soğukta kaldım, ben aç kaldım demeyecek. Bizler gerek hükümetimizin desteği ile gerek yerel yönetim olarak bütçemize koyduğumuz gelirlerle birlikte bu şehirde hiç kimseyi soğukta, aç susuz bırakmadan sosyal belediyecilik anlayışımızla ve hemşehrilerimiz destekleriyle başaracağız. Gelişen sürece göre de bu ve bunun gibi sosyal yardımlarımız devam edecek. İnsanımızın yanında olduğunu göstermek amacıyla bunun gibi projelerimiz devam edecek. Yakacak yardımı için müracaatlar alındıktan sonra ocak ayında ödemeleri başlayacak" ifadelerini kullandı.


Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı - Son Dakika


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