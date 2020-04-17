Sivas Belediyesi'nden maske dağıtımı - Son Dakika

SİVAS Belediyesi, zabıtalar aracılığı ile esnaf ve vatandaşlara yönelik maske dağıtım çalışmalarını sürdürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıtıyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi adına bir dizi tedbirler alan Sivas Belediyesi, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için harekete geçti. İlk olarak toplu taşım araçlarında maske dağıtımına başlayan belediye ekipleri hazırladıkları 5'li paketler halindeki maskeleri esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara dağıtıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatıyla Atatürk Caddesi'nde başlatılan dağıtım işlemi şehrin farklı noktalarında da devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin muhtelif yerlerdeki dezenfekte çalışmaları da aralıksız sürüyor.