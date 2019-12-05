Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı
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Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı

6 saat önce

Sivas Belediyesi "Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin" sloganıyla araç filosuna yeni temizlik araçları kattı.

Sivas Belediyesi'nin yeni temizlik araçları hizmete alındı, System.String[]

Sivas Belediyesi "Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin" sloganıyla araç filosuna yeni temizlik araçları kattı.


Çevre temizliğine büyük önem veren Sivas Belediyesi "Her Şey Daha Temiz Bir Sivas İçin" sloganını düstur edinerek araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne yeni alınan araçlar Kent Meydanında sergilendi.


Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Bugün itibariyle şehrimizin daha temiz daha güzel daha yaşanabilir bir il olması için Temizlik Müdürlüğümüzün araç filosuna üç araç daha ilave etmiş bulunmaktayız. İki aracımız kaldırım üzeri süpürme aracı aynı zamanda kar küreme aracı olarak da kullanılıyor. İnşallah bundan sonra bu araçlarımızla Sivas'ımıza daha güzel daha kaliteli daha iyi hizmet edeceğiz" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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