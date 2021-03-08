Sivas Belediyesi, okullara 600 adet plastik, cam, kağıt ve atık pil kutusu dağıttı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Sivas Belediyesince merkezde bulunan tüm okullara 600 adet plastik, cam, kağıt ve atık pil kutusu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürüttüğü ortak çalışma kapsamında Sivas merkezde bulunan okullara 600 adet plastik, cam, kağıt ve atık pil kutuları yerleştirdi.

İstiklal marşı törenine katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Hale Harun Kütükde İlkokulu'nda öğrencilerle plastik, cam, kağıt ve atık pil kutularını yerleştirdi.

Sivas Belediyesine eğitime ve eğitimciye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Savaşcı, geçen yıl okullardan 200 ton kağıt malzemelerini geri dönüşüme göndererek binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçtiklerini belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin de "Atık kağıt, plastik, cam, kompozit, bitkisel yağ, pil, tekstil ürünleri, ayakkabı, araç lastiği, elektrikli ve elektronik eşyalar gibi birçok farklı alanda geri dönüşüm yaparak geleceğe ve ülke ekonomisine kazanç sağlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi alan nadir belediyelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Çöpten elektrik üreten bir belediye olduklarını aktaran Bilgin, "Çöpten ürettiğimiz elektrik enerjisini ısısıyla sera yaparak ekonomiye katkı sağlayan belediyecilik anlayışı güdüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından sınıfları tek tek ziyaret eden Bilgin, çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.