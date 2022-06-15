Sivas Belediyesi, Şemsi Sivasİ İl Halk Kütüphanesi'ne 500 kitap bağışladı

Sivas Belediyesi tarafından Şemsi Sivasİ İl Halk Kütüphanesi'ne 500 kitap bağışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki gençlik, kültür ve yaşam merkezleri ile millet kıraathanelerinde kitapseverler için kütüphane hizmeti sunan Sivas Belediyesi, okumayı teşvik etmek adına kentteki diğer kütüphanelere de kitap bağışı yaparak destek oluyor.

Bu çerçevede, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eğitici, öğretici, roman ve hikayelerden oluşan 500 kitabı teslim ederek öğrencilerle sohbet etti.

Bilgin, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kütüphanelerinden biri olduğunu belirterek, "Gençlerimiz hem ders çalışmak hem de kitap okumak üzere yoğun bir şekilde burayı ziyaret ediyor. Biz de Sivas Belediyesi olarak kütüphanemizin ihtiyacı olan kitapları belirledik ve çocuklarımız ile gençlerimizi kitapla buluşturmak adına bağışta bulunduk. Gençlerimiz yeter ki okusunlar, her türlü kitapları onların emrine sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.