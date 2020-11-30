Sivas Belediyesi simitçilere tarihe dokuya uygun simit arabası hediye etti - Son Dakika

Sivas Belediyesi simitçilere tarihe dokuya uygun simit arabası hediye etti

30.11.2020 15:57
Sivas Belediyesi simitçilere tarihe dokuya uygun simit arabası hediye etti, System.String[]

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki simitçilere, belediye tarafından şehrin tarihi dokusuna uygun tasarlanan 16 simit arabası hediye edildi.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki simitçilere, belediye tarafından şehrin tarihi dokusuna uygun tasarlanan 16 simit arabası hediye edildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi mekanların ağırlıklı olduğu yerlerde hizmet veren simitçiler için şehrin tarihi dokusuna uygun ve hijyenik simit arabaları tasarlandı.

Nostaljik 16 simit arabasını simitçilere hediye eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı vatandaşlara da simit ikramında bulundu.

Bilgin, burada yaptığı açıklamada, "yaşanılabilir şehir" parolasıyla çıktıkları yolda şehrin estetiğine uygun bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sivas'ın tarihi ve kültürel açıdan önemli zenginliklere sahip olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Tarihi kent meydanımız, Türkiye'de sayılı meydanlardan. Bu tarihi dokuya uygun simit arabalarını şehrimizde simit satışı yapan esnaflarımıza hediye ediyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en dikkat etmemiz gereken nokta, hijyen. Bu amaçla bizler de simitçilerimize steril ve hijyenik bir ortamda simitlerini satabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız şehrimizin kimliğini bozmadan, görseli güzel, sağlıklı ortamlar oluşturarak Sivas için bir ve beraber olmak. Bu çalışmamızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Cumhuriyet Meydanı, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi simitçilere tarihe dokuya uygun simit arabası hediye etti - Son Dakika


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