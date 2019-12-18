Sivas Belediyesi tarihi geçmiş ilaçları toplayacak - Son Dakika

Sivas Belediyesi, tarihi geçmiş ilaçların toplanması ve imha edilmesi için kampanya başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, Eczacılar Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü, kullanılmış ve tarihi geçmiş ilaçların toplanarak imha edilmesi için protokol imzaladı.

Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, üç kurumun bir araya gelerek şehrin faydasına, çevreyi koruma adına çok önemli projeye imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce belediye olarak atık pillerin toplanması ve evde kullandığımız kızartma yağlarının toplanması gibi birçok projemiz var. İnşallah bu projeyle birlikte hem bize emanet olan çevremizin korunması hem ekonomiye katkı sağlanması hem de çevreyi kirletmeden temizlemek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 3 kurumumuzun da kendine düşen yükümlülükleri ve sorumlulukları var. Burada asıl olan bu birlikteliği ortaya koymak."

İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ise "Sıfır Atık Projesi" kapsamında başlatılan projenin hayırlı olmasını diledi.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren de evlerde bulunan, vatandaşların kullanmadığı ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların toplatılarak hem yanlış ilaç kullanımının önüne geçilmesi hem de bu ilaçların çöp ve kanalizasyon sistemi ile çevreye zararının önlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.