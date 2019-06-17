Sivas Belediyesi yaz kursları başlıyor
1 saat önce
Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan yaz kursları başlıyor.
Sivas Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan yaz kursları başlıyor.
Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yıl alanında uzman eğiticiler tarafından 10 farklı eğitim, kültür ve yaşam merkezinde 160 branşta yaklaşık 4 bin kursiyere eğitim veriliyor. Yaz döneminde de kendilerini geliştirmeleri ve farklı beceriler kazanmaları adına her yıl olduğu gibi bu sene de yaz kursları düzenleniyor.
Başlayan kurs başvurularının 2 hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Başvuruların ardından 1 Temmuz tarihinde ise kurslara start verilecek. - SİVAS
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