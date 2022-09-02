Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı - Son Dakika
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Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

02.09.2022 14:06
Sivas Belediyesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

Sivas Belediyesi yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunacak.

Sivas Belediyesi yeni eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımında bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneği ve Gıda Bankası'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla öğrenci ve velilerin yanlarında olacaklarını belirterek, yapılacak nakdi eğitim desteğiyle ilgili bilgiler verdi.

Çocukların eğitimini önemsediklerini aktaran Bilgin, "Okullarımızın açılmasına sayılı günler kala öğrencilerimizin sınıflarına hiçbir eksiği bulunmadan gelmeleri ve sadece derslerine odaklanmaları lazım. Eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak 6 bin öğrenciye kırtasiye ve okul çantası hediye edeceklerini anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Diğer öğrencilerimize de destek olmak adına nakdi eğitim desteği sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. Bu kapsamda anaokulu, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimize 500 lira, ara sınıfta eğitim alan öğrencilerimize 250 lira nakdi eğitim desteği sağlayacağız. Müracaatlar belediyemizin resmi internet sitesinden eğitim desteği butonuna tıklayarak yapılabilecek. Şahsi başvuru alınmayacak bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ailemizin toplam gelirinin 5 bin 300 liranın altında olması gerekmektedir. Adına birden fazla konutun bulunmaması ve 2005 model üstü aracının olmaması şartlar arasında yer alıyor. Başvurusu değerlendirilen ve onaylanan öğrencilerimiz nakdi desteklerini eylül ayı içerisinde alabilecekler."

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Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Güncel, Son Dakika

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