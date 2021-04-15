Sivas Belediyesi, zabıta ekiplerinin seyyar satıcının yumurtalarını kırdığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sivas Belediyesinden, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan zabıta ekiplerinin, seyyar satıcının yumurtalarını kırdığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında zabıta ekiplerinin hedef alınarak asılsız haber yapıldığı ve paylaşımların kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği belirtildi.

Söz konusu haber ve paylaşımlarda, Ulu Cami önündeki bir seyyar satıcının tezgahında yer alan yumurtaların zabıta ekipleri tarafından zor kullanılarak kırıldığına yer verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yayınlar üzerine detaylı bir araştırma-soruşturma başlatılmış ve bahsi geçen olaya müdahil olan zabıta ekiplerimizden yazılı savunmaları alınarak görgü tanıklarının da ifadelerinden istifade edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, olayın tamamen saptırıldığı ve insanlarımızın duygularının istismar edilmek suretiyle, şehrimizin düzen ve huzurundan sorumlu olan zabıta ekiplerimize karşı haksız bir karalama yapıldığı anlaşılmıştır. Hakikatte ise vuku bulan olay, çok daha farklı bir şekilde cereyan etmiştir."

Yumurtaları kendi kırmış

Ulu Cami önünde seyyar satıcılık yapan H.Ü. isimli şahsın, tezgahını kaldırması yönünde zabıta ekiplerince uyarıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak tezgahını kaldırmak isteyemeyen satıcı, ekiplerimiz ile tartışmaya başlamış ve hatta sözlü tacizde bulunmuştur. Sinirlenen ve ekiplerimiz ile tartışan satıcı, yumurta dolu sepeti yere vurmak suretiyle yumurtaları bizzat kendisi kırmıştır." denildi.

Yaşanan olayın bir kısmının yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, internet sitelerinde ve sosyal medyada sadece kırılmış yumurtalar ile zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılması gibi kısa bir görüntünün kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Görüntüleri izleyen ve paylaşım yapan kişiler ekiplerimizi hedef alarak haksız ithamlarda bulunmuş, yumurtaları zabıtanın kırdığını iddia etmiştir. Ramazan ayı gibi insanlarımızın dini-manevi duygularının hat safhaya çıktığı bir zaman diliminde, bu gibi yalan ve yanlış ithamlar kullanılarak olayların çarpıtılması ve hemşehrilerimizin manevi duygularının istismar edilmesi bizleri derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.