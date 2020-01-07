Sivas Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı - Son Dakika

Sivas Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

6 saat önce

Sivas Belediyesi sınav dönemi boyunca üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapmaya devam edecek.

Sivas Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı, System.String[]

Sivas Belediyesi sınav dönemi boyunca üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapmaya devam edecek.


Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki otobüs duraklarına yakın bir noktaya kurulan stantta, sabahın erken saatlerde başlayan sıcak çorba ikramı öğleye kadar devam ediyor.


Yoğun bir sınav dönemi geçiren öğrenciler ve hastaneye gelen vatandaşlar, kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, kendilerine ikram edilen sıcak çorbayla ısınıyor.


Ara tatile kadar devam edecek olan çorba ikramından günde yaklaşık 600 kişi faydalanıyor. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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