Üye Girişi
Sivas Belediyesinden polise araç desteği - Son Dakika

Sivas Belediyesinden polise araç desteği

01.09.2021 16:19
Sivas Belediyesinden polise araç desteği, System.String[]

Sivas Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğüne 4 yeni araç desteğinde bulundu.

Sivas Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğüne 4 yeni araç desteğinde bulundu.

Daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir şehir için çalışmalarına devam eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kentte hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle ortak akıl ve istişareyle çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin güvenlik ve asayişini sağlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu 4 yeni hizmet aracı Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araç teslim törenine Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcı Hasan Uğurlu ve emniyet mensupları katıldı.

"20 yeni aracı emniyet teşkilatımızın filosuna katacağız"

Vali Salih Ayhan,20 yeni aracı emniyet teşkilatının filosuna katacaklarını söyleyerek, "Emniyet teşkilatımızın görevi asli kamu hizmetidir ve verilen emeğin maddi karşılığı yoktur. Bu anlamda önemli bir görevi üstelenerek şehrimizin asayiş güvenlik ve huzurunu sağlayan siz değerli emniyet teşkilatı mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabi her şeyi merkezi hükümetten beklemek doğru değil bu anlamda güç birliği yaparak gerekli kurumlar arası iş birliğiyle emniyet teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu araçları bünyesine katacağız. Bu anlamda toplamda belediyemiz 10 tane bizde 10 tane araç olmak üzere 20 yeni aracı emniyet teşkilatımızın filosuna katacağız. Topluma hizmet yolunda alınan araçların hazırlı uğurlu olmasını dilerken desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum." dedi.

"Tüm ekibimizle birlikte gayretle çalışmaya devam ediyoruz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin; gayretle çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek," Polis evimizde emniyet teşkilatımızla bir araya geldiğimizde ortak akıl ve istişarede bulunduğumuz da böyle bir talep gerçekleşti bu konuda bizde ne yapabiliriz diye düşündük bu ihtiyacın karşılanması noktasında bizim de taşın altına elimizi koymamız gerektiği inancıyla Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu araçları alarak emniyet mensuplarımıza armağan ettik. Emniyet teşkilatımızda görev yapan her bir birey bazen kendi ailelerine ayıracakları zamanı feragat ederek fedakarca çalışmalarına devam ediyorlar. İlk etapta dört tane standartlarını emniyet teşkilatımızın belirlediği araçlarımızı temin ederek emniyet teşkilatımıza hibe ediyoruz. İnşallah söz verdiğimiz sayıda aracımızı emniyet teşkilatımıza kazandıracağız böylelikle bu ihtiyaç da ortadan kalkmış olacak. Ben bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın emniyet teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Emniyet araç filomuzu genişletiyor ve yeniliyoruz"

Devlet millet işbirliğinin en güzel örneklerinden birini göstermek için bir arada olduklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, "Kurumlar arası iletişim ve entegrasyonunun önemi, yerel yönetimlerle olan birlikteliğimiz ve ortak çalışma arzusuyla milletimize hizmet etmenin gurunu yaşarken Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in desteğiyle emniyet araç filomuzu genişletiyor ve yeniliyoruz. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum. Alınan yeni araçların teşkilatımızın hizmet kalitesine olumlu katkısı olacaktır. Ben emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve Jandarma Alay Komutanı İdris Tataroğlu araç anahtarlarını şoförlere teslim etti. - SİVAS

Sivas Belediyesinden polise araç desteği
Sivas Belediyesinden polise araç desteği
Sivas Belediyesinden polise araç desteği
Sivas Belediyesinden polise araç desteği
Sivas Belediyesinden polise araç desteği
Sivas Belediyesinden polise araç desteği

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas Belediyesinden polise araç desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin 16:46 Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti 16:39 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi 16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi 16:09 Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi 16:02 Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi
13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın 15:42 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı 15:22 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
16:46 Aşı olmayan korona hastası vatandaştan mesaj: Aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin
16:42 Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı
16:38 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan küfür skandalı! 12 dakika boyunca küfretti
16:30 Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:26 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi
16:16 Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi
15:41 13 yıl önce Biden'ı kurtaran Afgan tercüman adeta yalvardı: Ne olur beni kurtarın
15:32 Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi uzatıldı! Yeni tarih 30 Eylül
15:21 Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı
15:08 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Tutuklanan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, hapishanede ünlülerin kaldığı kısımda kalamayınca sinir krizi geçirdi Tutuklanan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, hapishanede ünlülerin kaldığı kısımda kalamayınca sinir krizi geçirdi         
17:01
Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı Hastanenin bahçesinde hareketsiz yatan adamın öldüğü anlaşıldı         
16:42
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Eşinin şiddeti sonrası Eşinin şiddeti sonrası "Ölmek istemiyorum" diyen kadın, sopayla başına vurularak dövüldü         
16:24
Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finale yükselmesi sonrası İzmir Marşı'nın sansürlendiği iddiasına TRT'den yanıt geldi         
16:17
Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı         
16:03
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti Çocuğu belinden iple bağlayıp gezdiren kadın tepki çekti         
15:39
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi         
15:09
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor İşçilere yapılan mobbing, taciz ve şiddet sosyal medyada gündem oldu! Ünlü noodle firmasına tepki yağıyor         
12:43
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 17:10:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Belediyesinden polise araç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement