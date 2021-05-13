Sivas Belediyesinden Ramazan Bayramı klibi - Son Dakika

Sivas Belediyesi, Ramazan Bayramı için video klip hazırladı.

"Hüznümüzü en iyi türkülerimiz anlatırdı zira, kavuşmamız artık başka bir bayrama." ifadeleriyle paylaşılan klipte şehrin tarihi mekanları ile ana caddelerinin boş görüntülerine yer verildi.

Klip için kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Daha nice bayramlarda el ele, kol kola bayramlaşabilmek dileğiyle. Mutlu bayramlar Sivas." ifadelerini kullandı.

Video, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.