Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyesinden Üç Boyutlu Yaya Geçidi Uygulaması

Sivas Belediyesinden Üç Boyutlu Yaya Geçidi Uygulaması

53 dakika önce

Sivas Belediyesi, yayaların trafikteki önceliğine dikkati çekmek için üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi.

Sivas Belediyesinden Üç Boyutlu Yaya Geçidi Uygulaması, System.String[]
Sivas Belediyesi, yayaların trafikteki önceliğine dikkati çekmek için üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesiyle birlikte Sivas Belediyesi, sürücülerde yayalara karşı farkındalık oluşturmak açısından 3 boyutlu özel yaya yolları tasarladı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sürücülerin yayalara yönelik dikkatini artırmak ve yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, ilk olarak İsmet Yılmaz Bulvarı'nda uygulandı.

Projedeki üç boyut, sürücülerde farklı bir algılamayla optik yanılsama sağlıyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yönteme, yaya geçitleri üç boyut özellikli olarak boyanıyor. Estetik bir görünüm oluşturan yaya geçidinde sürücüler ilk anda bir yükselti olduğunu düşünerek yavaşlıyor ve ardından duruyor. Duran araçlar sayesinde yayalar da karşıya daha güvenlikli geçmiş oluyor.

Belediye ekipleri tarafından çizilen "Önce Yaya" grafikleri de Sivas'ın cadde ve yollarında önceliğin yayalara ait olduğunu sürücülere hatırlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:56 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel
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