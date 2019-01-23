Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyesinin Köprü Çalışmaları

Sivas Belediyesinin Köprü Çalışmaları

45 dakika önce

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefiyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprü projesi bitirildi.

Sivas Belediyesinin Köprü Çalışmaları, System.String[]
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefiyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprü projesi bitirildi.

Yenişehir kavşaktan başlayarak Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki İsmet Yılmaz Bulvarı'na bağlanacak olan bulvar, 3 gidiş-3 geliş şeklinde 6 şeritten oluşacak.

Bulvar, üniversiteyi şehirle daha kısa yoldan, daha konforlu buluşturmakla kalmayacak, Kızılırmak sahiline de daha rahat ulaşılmasını sağlayacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ara verilen asfaltlama çalışmalarına da bahar aylarından itibaren hız verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yenişehir, Güncel
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