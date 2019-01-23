Sivas Belediyesinin Köprü Çalışmaları
45 dakika önce
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefiyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprü projesi bitirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefiyle Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı üzerinde yer alan köprü projesi bitirildi. Yenişehir
kavşaktan başlayarak Cumhuriyet Üniversitesi
'ndeki İsmet Yılmaz
Bulvarı'na bağlanacak olan bulvar, 3 gidiş-3 geliş şeklinde 6 şeritten oluşacak.
Bulvar, üniversiteyi şehirle daha kısa yoldan, daha konforlu buluşturmakla kalmayacak, Kızılırmak
sahiline de daha rahat ulaşılmasını sağlayacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ara verilen asfaltlama çalışmalarına da bahar aylarından itibaren hız verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:15 Kaynak: AA
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