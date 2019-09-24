Son Dakika Haberleri: Sivas belediyespor: 0-1
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Sivas belediyespor: 0-1

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Sivas Belediyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Sivas belediyespor: 0-1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu müsabakasında Sivas Belediyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kocaelispor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Kocaeli Stadyumu'nda konuk etti. Deplasman ekibi, 4'üncü dakikada Şevki Çınar'ın kaydettiği gol ile ev sahibi Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kocaelispor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
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