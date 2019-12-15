Sivas Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Belediyespor: 3-0 - Son Dakika Spor

Sivas Belediyespor: 3-0

6 saat önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Burak Olcar (xx), Suha Adıyaman (xx), Gökhan Çoşar (xx) NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xxx)- Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.

Sivas Belediyespor: 3-0, System.String[]

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Suha Adıyaman (xx), Gökhan Çoşar (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xxx)- Mustafa Hakkı Peker (xxx) (Dk.88 Berkay Tekin xx), Aykut Çolakoğlu (xxx), Recep Yemişci (xxx), Yusufcan Esendemir (xxx), Metehan Yılmaz (xxx), Atalay Gürel (xxx), Berkin Taşkın (xxx), Atalay Yıldırım (xxx) (Dk.75 Fatih Ateş xx),  Altar Han Hidayetoğlu (xxx), Hakkı Yıldız (xxx) (Dk.62 Embiya Ayyıldız xx)

SİVAS BELEDİYESPOR:  Sercan Yılmaz (xx)- Safa Yıldırım (xx), Serkan Yavuz (xx), Mete Sevinç (xx), Eray Ataklı (xx) (Dk.75 Taner Yalçın x), Mustafa Aydın (xx), Burak Asan (xx) (Dk.65 Mustafa Aydoğdu x), Kerem Kaya (xx), Osman Bayrak (xx), Şevki Çınar (xx), Erdem Günel (xx) (Dk.57 Fatih Ayık (x)

SARI KARTLAR:  Hakkı Yıldız, Recep Yemişci, Muhammed Taha Tepe (Niğde Anadolu FK) - Burak Asan, Kerem Kaya, Mustafa Aydoğdu, Taner Yalçın (Sivas Belediyespor)

GOLLER:  Dk.49 Aykut Çolakoğlu, Dk.56 ve Dk.61 Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, evinde Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi.


- Niğde
Muhammed Taha, Burak Olcar, Adıyaman, Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı
Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti

Son Dakika Haberleri
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
23:52 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor
23:52 Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi - Son Dakika Spor
23:52 Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Son Dakika Spor
23:34 Fernando ve Emre gol sayısını 6'ya yükseltti - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 00:24:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]