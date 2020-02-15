Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir - Son Dakika Spor

Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı, Sivas'ta etkili olan kar yağıştan dolayı ertelenebilir.

Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına kar engeli, ertelenebilir, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde oynanması planlanan Sivas Belediyespor- Ankara Demirspor maçı, Sivas'ta etkili olan kar yağıştan dolayı ertelenebilir. Zemini düzeltme çalışmaları devam ediyor.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde bulunan futbol sahası ise karla kaplandı. Bugün oynanması planlanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor maçına ev sahipliği yapacak sahada kar temizleme çalışmaları için sahaya Sivas Belediyesi'ne ait iş makineleri girdi. Maç öncesi kar temizleme çalışmaları için Sivas Belediyesi ekipleri ve stadyum çalışanları sahayı kardan ve buzdan temizlemek için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.


Maçın hakemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri ise stadyumunun zeminin inceleyip, maçın oynanıp oynanmayacağına karar verecek.


Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı ise sahayı kar ve buzdan temizlemek için ekiplerin dünden beri çalıştığını dile getirerek seferber olduklarını ifade etti. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
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