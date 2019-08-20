Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Burak Asan'ı transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Sivas Belediyespor, Burak Asan'ı transfer etti

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Boluspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Asan'ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, Burak Asan'ı transfer etti, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Boluspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Asan'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyespor, son olarak Boluspor'da forma giyen Sivaslı orta saha Burak Asan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy'un ve yönetimin isteği doğrultusunda transfer edilen başarılı orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara baladı.

Kariyerinde 27 maça çıkan Asan'ın 1 golü bulunuyor.

Diğer yandan transferle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivas Belediyespor'umuz, Boluspor'dan genç orta saha oyuncusu Burak Asan'ı 1 yıllığına kiraladı. Yuvana hoş geldin Yiğido Gardaş." - SİVAS
Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı
Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi Diego Forlan, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ı kıyasladı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakan Diego Laxalt'tan kötü haber!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Burak Asan'ı transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]