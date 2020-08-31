Sivas Belediyespor, Burak Aydın'ı transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 24 Erzincanspor'da forma giyen Burak Aydın'ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar TFF 3. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor'da forma giyen Burak Aydın ile sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki santrfor, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, "Burak Aydın'a Sivas'a hoş geldin der, Sivas Belediyespor forması altında başarılar dileriz. Burak inşallah takımımıza büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - SİVAS