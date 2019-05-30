Sivas Belediyespor'da Altunsoy sesleri
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:30 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetiminin teknik direktör Özer Karadaş ile yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi. Yeni hoca için görüşmelere başlayan yeşil-beyazlı ekipte en güçlü aday Namık Altunsoy oldu. En son Orhangazi Belediyespor'u çalıştıran Namık Altunsoy, sırasıyla Tokatspor, Karsspor, Ünyespor, Diyarbekirspor, 24 Erzincanspor ve Van Büyükşehir Belediyespor çalıştırmıştı. - SİVAS
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