Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı - Son Dakika

Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı

23.11.2020 11:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'da, tarihinde ilk kez sarı-lacivertli ekiple mücadele edecek olmanın heyecanı yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'da, tarihinde ilk kez sarı-lacivertli ekiple mücadele edecek olmanın heyecanı yaşanıyor. Kupada daha önce Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile eşleşen Sivas temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Vanspor FK'yi 2-1 mağlup eden Sivas Belediyespor, kupada bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Kulüp başkanı Hakan Genç, AA muhabirine, rakipleri Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en önemli kulüplerinden olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin kalitesinin tartışılmaz olduğunu belirten Genç, "Kupada Fenerbahçe çıktığı için takım ve şehir olarak mutluyuz. İddialı olmak istiyoruz, kazanmak için gideceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi. Karşılaşma öncesi teknik direktör, futbolcular ve kulüp yöneticileriyle toplantı yaptıklarını dile getiren Genç, "Hepsi de elinden geleni en iyi şekilde yapacak. Hem futbol keyfi yaşatmak hem de kazanmak istiyoruz, mücadelemizi vereceğiz. Sonuç ne olursa da saygı duyacağız." diye konuştu. Kupada Fenerbahçe ile eşleşmeyi çok arzuladıklarını aktaran Genç, şunları kaydetti: "Vanspor'u eleyerek bu tura geldik. Fenerbahçe'nin çıkmasını gerçekten aşırı istiyorduk, bu bizi çok mutlu etti. Böyle bir kupada ismimizin geçeceği, kendimizi daha mutlu edeceğimiz takım Fenerbahçe'ydi. Rakibimiz çok zor ve çok güçlü, bunu biliyoruz ama biz de ruhumuzu, inancımızı ortaya koymak ve mücadele edip kazanmak istiyoruz. Kazanmak için gideceğiz. Sivas Belediyespor geçmişinde kupada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile eşleşti. Galibiyetlerimiz ve beraberliklerimiz var. Maç yapmadığımız Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe maçında da elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." - Teknik direktör Karadaş: "Nasipte ne varsa o olacak" Teknik direktör Özer Karadaş ise kupada Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe ile eşleşmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Takımına güvendiğini ve en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirten Karadaş, "Genç bir takımımız var ve çocuklara çok inanıyorum. Sivas adına ve kulübümüz adına Fenarbahçe ile oynayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi. Fenerbahçe maçında oyuncularının hepsinin forma giymek istediğini dile getiren Karadaş, şöyle devam etti: "Daha önce kupada üç büyük kulüple oynamıştık, kupada beklentimiz Fenerbahçe ile eşleşmekti. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Genç bir takımız, oyuncularımız çıkacak ve ellerinden gelen her şeyi yapacak. Nasipte ne varsa o olacak, gönül üst turlara çıkmayı tabii ki ister. Fenerbahçe büyük bir kulüp, böyle kulüplerle oynamak çok zor. Yenmeyi ve bu mutluluğu yaşamayı çok isteriz. Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 4 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı, 2 futbolcumuz sakat. Ligde de inişli çıkışlı bir periyodumuz var. Savunma hattında sıkıntı çekiyoruz, oyuncularımızı farklı mevkilerde oynatmak zorunda kalıyorum." Karadaş, sonuç ne olursa olsun takım olarak Fenerbahçe ile oynamanın mutluluğunu yaşayacaklarını sözlerine ekledi. - Kaptan Ozan: "Keyifli bir maç olacak" Takım kaptanı Ozan Kılıçoğlu da kupada Fenerbahçe'ye karşı ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini ifade etti. Ligi daha çok önemsediklerini vurgulayan Kılıçoğlu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Elimizden geleni yapacağız, her iki takıma da başarılar diliyorum. Bizim için keyifli bir maç olacak. Kupada Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetlerini gördüm. Fenerbahçe'ye karşı da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan lig, bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı
Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı
Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı
Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor'da Fenerbahçe maçı heyecanı - Son Dakika Spor


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