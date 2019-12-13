Sivas Belediyespor'da Hayrullah Mert Akyüz kadro dışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Belediyespor'da Hayrullah Mert Akyüz kadro dışı - Son Dakika Spor

Sivas Belediyespor'da Hayrullah Mert Akyüz kadro dışı

7 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da kaleci Hayrullah Mert Akyüz, disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakıldı.

Sivas Belediyespor'da Hayrullah Mert Akyüz kadro dışı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da kaleci Hayrullah Mert Akyüz, disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakıldı.


Sezon başında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'dan, Sivas Belediyespor'a transfer olan 25 yaşındaki kaleci Hayrullah Mert Akyüz, Sivas Belediyespor yönetim kurulunun kararıyla disiplinsiz davranışlarından dolayı süresiz olarak kadro dışı kaldı.


Konu ile ilgili Sivas Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereğince; profesyonel kalecimiz Hayrullah Mert Akyüz devre arası transfer döneminde serbest kalabilmek için, maçlarımız devam ederken ligdeki yükselen grafiğimizi takımımızın itibarını zedeleyerek ve yönetim kurulumuza yaptığı saygısızlık ve kulübümüzdeki iç huzuru bozmaktan, disiplinsiz hareketlerinden dolayı takımımıza faydalı olamayacağı düşünülerek süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerini kullanıldı. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Mert Akyüz, Adanaspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:19 Kaynak: İHA
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