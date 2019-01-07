Sivas Belediyespor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, devre arası çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, devre arası çalışmalarını sürdürüyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Sivas temsilcisi Bayrampaşa ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada şanssızlık yaşayan futbolcular Serkan Yavuz, Alpay Koçaklı, Güray Gazioğlu ve Aykut Emre Yakut rakipleriyle girdikleri pozisyonlarda sakatlandı.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçında sakatlanan Murat Cömert, Fatih Çıplak ve Gökhan Çırakla Sivas Belediyespor'daki sakat oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.



Yapılan tetkiklerde Güray Gazioğlu, Gökhan Çırak ve Fatih Çıplak'ın bir hafta sonra idmanlara başlayacağı ve ligin ikinci yarısına hazır hale gelecekleri öğrenildi. Futbolculardan Alpay Koçaklı ve Murat Cömert ise sakatlıkları nedeniyle ligin ilk haftasında forma şansı bulamayacak. Aykut Emre Yakut ise 6 hafta sahalardan uzak kalacak.



Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, futbolcularının yaşadığı sakatlıkların teknik heyet olarak kendilerini zora soktuğunu ifade etti.



Öte yandan ara transfer döneminde Sivas Belediyespor futbolcuları Eren Görür Tuzlaspor ile Osman Şimşek ise Darıca Gençlerbirliği ile anlaştı. Futbolcular Kaan Aygün ve Fatih Kama da Ankara Adaletspor'a kiralık olarak gönderildi.



Sivas temsilcisinde yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve takıma takviyeler yapacağı belirtildi.

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