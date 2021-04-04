Sivas Belediyespor'da Kırşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. Hafta müsabakasında sahasında Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. Hafta müsabakasında sahasında Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman core çalışmasıyla başlayıp, yan top çalışmasıyla devam etti. Pas ve şut çalışması yapan futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Sivas Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor 7 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 15.00'de başlayacak. - SİVAS

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