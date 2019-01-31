Sivas Belediyespor'da Transfer

TFF
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas
Belediyespor, Bandırmaspor'dan golcü oyuncu Ömer Faruk Ermeç'i renklerini bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu
Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp 2. başkanı Ali İzgi
, altyapı sorumlusu Kenan Karataş
, ferdi sporlar ve tesis sorumlusu Osman Yılmaz
ile futbolcu Ömer Faruk Ermeç katıldı.
Ermeç, kariyerinde Afjet Afyonspor, Karaköprü
, Kırıkkalespor
ve Bandırmaspor formalarını giydi.
Öte yandan, Sivas Belediyespor'dan Kahramanmaraşspor
'a transfer edilen Fatih Çıplak
ise kulüp tesislerinde yönetim, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.