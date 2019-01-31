Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor'da Transfer

Sivas Belediyespor'da Transfer

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Bandırmaspor'dan golcü oyuncu Ömer Faruk Ermeç'i renklerini bağladı.

Sivas Belediyespor'da Transfer, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, Bandırmaspor'dan golcü oyuncu Ömer Faruk Ermeç'i renklerini bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp 2. başkanı Ali İzgi, altyapı sorumlusu Kenan Karataş, ferdi sporlar ve tesis sorumlusu Osman Yılmaz ile futbolcu Ömer Faruk Ermeç katıldı.

Ermeç, kariyerinde Afjet Afyonspor, Karaköprü, Kırıkkalespor ve Bandırmaspor formalarını giydi.

Öte yandan, Sivas Belediyespor'dan Kahramanmaraşspor'a transfer edilen Fatih Çıplak ise kulüp tesislerinde yönetim, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

Ztk'da Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor'da Transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]