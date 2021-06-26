Sivas Belediyespor'dan 2 transfer daha

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, sol bek oyuncuları Halil İbrahim Mızrap ve Samet Acar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp iki futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, ilk olarak daha önce birçok kulüpte oynamış ve son olarak Darıca Gençlerbirliği formasını giyen 1996 doğumlu tecrübeli sol bek oyuncusu Samet Acar ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp daha sonra Beşiktaş altyapısında yetişmiş ve son olarak da 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da forma giyen sol bek oyuncusu Halil İbrahim Mızrap'ı kadrosuna kattı.

Her iki futbolcu için Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine 2. Başkan Taner Karabal, Asbaşkanlar Fatih Arkan, Erol Yıldız, Bekir Çam ve futbolcular Samet Acar ile Halil İbrahim Mızrap katıldı. Halil İbrahim Mızrap ve Samet Acar 2 yıllık sözleşmeye imza attılar. - SİVAS